В Югре с начала года выявлено 10 случаев заражения корью в 4 муниципалитетах Фото: Татьяна Коркина

В Югре с января 2023 года зарегистрировано 10 случаев кори в Сургуте, Когалыме и Нижневартовске, Советском районе: 6 случаев у взрослых, 7 у не привитых кори. Все подтвержденные случаи кори являются завозными. Об этом сообщил окружной Роспотребнадзор.

С 3 в России стартовала подчищающая иммунизация против кори, главная задача которой является создание надежной иммунной прослойки, не допускающей распространение кори в случае ее завоза. Вакцину против кори ставят взрослые от 18 до 35 лет, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведения о прививках, а также взрослые 36 - 55 лет включительно, из групп профессионального риска: это работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; вахтовики, а также трудовые мигранты.

Кроме того, в подчищающей иммунизации участвуют дети 2 - 17 лет включительно, по тем или иным причинам ранее не привитые по Национальному календарю.