В Нижневартовском районе пожарные тушат возникший 10 июня лесной пожар Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе пожарные тушат возникший 10 июня лесной пожар на площади 80 гектаров. Надо тушением пожара работают работники Авиалесохраны Югры с использованием необходимого спецоборудования и техники. Ранее пожарные полностью потушили локализованные ранее лесные пожары.

Как сообщили в правительстве Югры, ландшафтных возгораний и пожаров на землях ООПТ нет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцев возникновения очага огня, позвоните на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.