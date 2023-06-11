Тюменский коллектив «Формейшн Вера» сорвал в Нижневартовске бурные овации после выступления

Сразу 20 номеров концертной программы показал тюменский коллектив «Формейшн Вера» в Нижневартовске под бурные аплодисменты зрителей. Гастроли танцоров прошли в рамках программы «Культурное сотрудничество», инициаторами которой стали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, в рамках программы в городах Югры и ЯНАО проходят выступления тюменских творческих коллективов. Спектакли, концерты и выступления покажут Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени» и другие известные коллективы Сибири.