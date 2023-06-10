В Югре все лесные пожары локализованы, но продолжаются работы по их дотушиванию

В Югре все лесные пожары локализованы Фото: Юлия Кучеренко

В Югре, по информации Депнедра и природных ресурсов Югры, все лесные пожары локализованы и сейчас ведутся работы по их дотушиванию на площади, пройденной огнем, 5 475 га. Ландшафтные возгорания и пожары в природных заповедниках отсутствуют.

Сейчас все еще горит лес в Кондинском районе. Там 2 лесных пожара на общей площади 5200 га и 4 лесных пожара на площади 275 га в Нижневартовском районе. Их ликвидацией занимаются свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также работники, привлеченные к работе в регионе из других субъектов. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника.

За сутки в ХМАО потушили 1 ландшафтный пожар на площади 28 га в Сургутском районе, 6 лесных пожаров на площади 70,47 га в Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Советском районах. А также ликвидировали 2 возгорания в природном заповеднике на площади 294 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 129 ландшафтных пожаров на площади 21 456,33 га, 197 лесных пожаров на площади 16 744,76 га и 5 возгораний на особо охраняемых природных территориях на площади 523,5 га.