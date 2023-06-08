Ливень с градом и штормовым ветром в Нижневартовске поставил под угрозу проведение фестиваля «Самотлорские ночи»

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске оперативно устраняют последствия непогоды: сильного ветра и ливня с градом. По информации управления по делам ГО и ЧС, сила ветра ночью достигала 18 м/с. Это повлекло за собой настоящий беспорядок в городе в виде сломанной площадки для проведения фестиваля «Самотлорские ночи», поваленные деревья, поврежденные машины, дорожные знаки, урны, баннеры и многое другое.

- Обслуживающие бригады оперативно выезжали по всем сообщениям для восстановления объектов. В случае, если это невозможно было сделать сразу, принимали временные меры для обеспечения безопасности. Как только позволила погода, началась работа по восстановлению повреждений, произошедших в городе. К настоящему времени установлены баннеры, расположенные на опорах освещения. Продолжаем убирать поваленные деревья, восстанавливаем работу светофоров. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить все последствия, которые произошли по вине шквалистого ветра, - отметил руководитель «У по ДХБ» Владимир Хвостанцев.

Работники предприятия помогают в восстановлении повреждений на набережной. Там ветер испортил некоторые конструкции и шатры, подготовленные к проведению фестиваля «Самотлорские ночи». Заместитель директора департамента, начальник управления культуры администрации Нижневартовска Яна Гребнева обещала, что объекты будут восстановлены или заменены до начала фестивальных мероприятий и все пройдет в обычном формате.

Удастся ли восстановить все конструкции пока не известно, в любом случае работникам предстоит трудится в колоссально быстром темпе так как фестиваль стартует уже завтра, 9 июня.