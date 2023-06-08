На дорогах Югры в ДТП погибли два человека за сутки

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 - получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Так, ДТП на 202 км автодороги "Югра" в Октябрьском районе и на 559 км автодороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе привели к жуткому исходу. Подробности рассказали в УГИБДД России по ХМАО.

В первом случае 50-летний мужчина на "Hyundai", двигаясь из Урая в сторону Нягани на кольце выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался при транспортировке в больницу.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Во второй аварии 53-летний мужчина, управляя автомобилем "MAN" также выехал на встречку где столкнулся с транспортным средством "ГАЗ", под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель MAN получил травмы, а водитель ГАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

За сутки сотрудниками ГИБДД задержали 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 132 водителя и 44 - за нарушение правил перевозки детей.