В Югре 8 июня ожидается шквалистый ветер и сильный дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, в центральных районах сильный дождь, гроза и туман. Днем также местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, в центральных районах и восточной части региона порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +8, +13 °С, а по западной половине округа до +3 °С, по восточной половине до +20 °С. Днем будет около +15 ,+20°С, но в западной части округа похолодает до +9 °С, а в восточной половине прогреется до +31 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +10, +12 °С. Днем +16, +18 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.