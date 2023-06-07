В Югре 7 июня число заболевших коронавирусом увеличилось на 16 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 270 047 случаев коронавируса зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19 в 6 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 4; Ханты-Мансийске – 3; Нижневартовске – 3; Мегионе – 2; Кондинском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2.

На момент выявления у 16 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 16 случаях. За сутки на COVID обследовано 872 человека, всего прошли обследование 3 798 254. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались 42 человека, за весь период пандемии вылечились 267 218 югорчан.

На сегодня в России зафиксировано 22 942 458 случаев COVID-19. За весь период пандемии погибло 399 226 человек. Вылечились от вируса 22 379 263 человек.