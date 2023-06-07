В Югре врачи спасли 7-летнего мальчика после падения с 4 этажа

Фото: телеграм-канал главы Депздрава Югры

В Югре 7-летний мальчик чудом выжил после падения с 4 этажа. Историю о том, как спасали маленького Алексея рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

- Мальчик смотрел дома мультики по телевизору и решил проверить своих друзей на улице. Запрыгнув на подоконник, он оперся на москитную сетку и выпал. Соседи вызвали скорую помощь. Звонок о происшествии поступил и отцу мальчика – Тарасу, который в это время находился на дежурстве в 71 Пожарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ «9 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» - пишет в своих соцсетях Добровольский.

Ребенка привезли в Урайскую больницу, он был в сознании. Оказалось, что у Леши сломан крестец, лонная кость справа, а также множественные ушибы и травма грудной клетки. Обследование головного мозга патологий не выявило.

– Когда мне позвонили, я не совсем понял, что произошло. С Алексеем должен был находиться его старший брат. Конечно, первые мысли – это какая-то ошибка. А потом, когда уже стало ясно, что это правда – лишь бы остался жив, мы все переживем, – говорит отец мальчика Тарас Иванович.

Из-за тяжести полученных травм у мальчика могли произойти отсроченные разрывы внутренних органов. Консилиумом медиков решено доставить юного пациенты по санавиации в Сургутскую травмбольницу. К счастью, никаких повреждений больше не выявили.

- Пару дней сын находился в реанимации. Потом его перевели в отделение, а через две недели мы поехали домой, – рассказывает Тарас Иванович.

МЧС России предупреждает, что чаще всего причинами трагических происшествий являются москитные сетки на окнах. Дети думают, что она может защитить как барьер и опираются на нее без опаски.