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В тушении природных пожаров в Югре задействовано 752 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Правительства Югры. Распределением сил и средств для оперативного тушения природных пожаров в Югре лично занимается заместитель главы региона Алексей Забозлаев.

- Обсуждение лесопожарной обстановки и оперативное взаимодействие осуществляется в ежедневном формате – утром и вечером. Наша основная задача – исходя из обстановки, перераспределить силы и средства пожаротушения для снижения негативного воздействия на окружающую среду и население Югры, – отметил Алексей Забозлаев.

Он отметил, что в Кондинском районе сохраняется сложная картина, работают около 600 человек и четыре вертолета: один на переброске, три – с водосливными устройствами.

- В Нижневартовском районе на сегодняшний момент действует пятый класс пожарной опасности. Прогнозируется высокая температура воздуха, порывистый ветер, дефицит осадков и грозовая активность. Пока в районе зарегистрирован один пожар, но в целях повышения оперативности тушения пожаров в первые сутки с момента возникновения, принято решение о переброске дополнительных сил и средств, – говорит он.

Из общего количества человек задействованных в тушении пожаров, 100 человек по межрегиональному маневрированию - 50 человек федеральный резерв Авиалесоохраны России, 30 человек из Республики Карелия, 20 – из Мурманска. Кроме собственных сил привлекаются силы ГУ МЧС по Югре, «Центроспас Югория», арендаторов, а также участвуют добровольцы. Ситуацию контролируют с воздуха девять самолетов, шесть вертолетов и не просто контролируют, а занимаются тушением возгораний.