В Югре за сутки выявлено всего 2 случая COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре подтвержден 270 031 случай новой коронавируса, в том числе 2 новых случая COVID-19 за сутки в 2 муниципалитетах: Нефтеюганске –1 и Пять-Яхе – 1.

На момент выявления у 2 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 2 случаях. За сутки на COVID обследовано 169 человек, всего прошли обследование 3 797 160.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 11 человек, за весь период пандемии вылечились 267 176 жителей Югры.

За все время в России зафиксировано 22 929 149 случаев заражения COVID-19. Скончались 399 057 человек и вылечились от вируса 22 361 277.