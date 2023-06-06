В Югре в 2023 году контракт с Вооруженными силами РФ заключили две женщины

Фото: пресс-служба администрации Югры.

В Югре в 2023 году контракт с Вооруженными силами РФ заключили несколько женщин. У каждой из них есть медицинское образование, рассказали в городской администрации. 47-летняя Наталья из Нижневартовска и 31-летняя Мира из поселка Федоровский Сургутского района встали на защиту Родины. За их семьями закрепили соцработников. Они помогут близким участников СВО в решении различных вопросов, вплоть до бытовых.

На сегодняшний день Югра нуждается в медработниках.

– Эта возможность пройти профессиональную подготовку, построить карьеру в актуальной сфере. Также это поможет получить дополнительные преимущества, например, льготы и выплаты участника СВО, высокое денежное довольствие, места для детей в вузах, – заявили в пресс-службе военкомата Югры.

Для заключения контракта женщине необходимо быть годной по здоровью и иметь подходящее образование. Чтобы стать медработником соответственно нужна медицинская специальность, а в связистки рассмотрят кандидата с дипломом образовательного учреждения связи. На службу примут югорчанок в возрасте до 50 лет. За работу жительницам предлагают зарплату до 500 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты от Минобороны РФ и ежемесячная оплата труда до 200 тысяч рублей.