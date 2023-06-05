Добровольцы из ХМАО отправились на очередную ротацию в Донбасс

Фото: официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса
Добровольцы отправились на очередную ротацию в Донбасс. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.
- Пять человек из Лангепаса, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Чебоксар выехали для работы на территории ЛДНР - говорится в информации.
Одним из добровольцев стал Михаил Янин. Для него это уже четвертый выезд, впервые он поехал в Мариуполь год назад и занимался выдачей «коробок добра», приготовлением горячего питания для местных жителей, помощью с собиранием мебели к открытию детского сада.
Активисты сменят уезжающих и продолжат работу лагеря по оказанию помощи местному населению и военным.