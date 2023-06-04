В Югре 4 июня 2023 года будет жарко, но ветрено

Погода в Югре на 4 июня

В воскресенье, 4 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в северо-западных районах сильный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, местами +10...+15. Днем +26...+31 градус, местами по восточной половине округа до +36, по западной до +18.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +29...+31.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: