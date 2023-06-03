В Югре сразу семь человек обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Югре передано в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве Фото: Юлия Кучеренко

В Югре семь сотрудников компании, осуществляющей воздушные перевозки, обвиняются в многомиллионном мошенничестве. Следователи следственной части СУ УМВД России по ХМАО – Югре завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и выяснили что 63-летняя женщина создала и возглавила группу для систематического хищения денег компании, куда вошли 6 сотрудниц этой же организации.

Сообщницы, пользуясь служебным положением увеличивали расходы на командировки и повышали зарплату сотрудникам, не осведомленным о преступлениях организованной группы. Затем злоумышленницы изготавливали ложные платежные документы и через расчетные счета и привязанные к ним зарплатные банковские карты работников переводили деньги на свои счета, внося при этом фиктивные сведения в бухгалтерскую программу. Такая схема действовала с января 2017 по январь 2021 года и принесла преступницам "доход" превысивший 200 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд.

- Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей - говорится в сообщении окружной полиции.