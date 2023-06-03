В Югре 3 июня прогнозируют жаркую и ветреную погоду Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 3 июня синоптики прогнозируют жаркую и ветреную погоду. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С, днем потеплеет до +26, +31 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью будет около +15, +17 °С, а днем столбик термометра поднимется до +28, +30 °С.

Более подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.