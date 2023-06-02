В ХМАО водитель иномарки погиб в аварии, не справившись с управлением и улетев в кювет Фото: Татьяна Коркина

Сегодня на автодороге «Нефтеюганск - Чеускино» водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и погиб в аварии. Как рассказали в полиции, в машине был еще пассажир, он получил травмы.

- Сегодня на автодороге «Нефтеюганск - Чеускино» водитель автомобиля Toyota Camry 1984 года рождения не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, а пассажир получил телесные повреждения - сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Причины ДТП и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.