Фото: группа Грушинского фестиваля в соцсети «Вконтакте»

Югорчане могут принять участие в конкурсе авторской песни 50-го Фестиваля имени Валерия Грушина. Прием заявок на участие уже стартовал.

Юбилейный Грушинский фестиваль состоится с 29 июня по 2 июля 2023 года на традиционном месте - фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области. Конкурс проводится в нескольких номинациях: автор стихов и музыки, поэт, автор музыки, исполнитель, дуэты и ансамбли. Гостей ждет ретро-путешествие: на поляне будет воссоздана атмосфера 70-х, будет работать костровая площадка, где можно в тесном кругу послушать песни именитых бардов, ретро-фотозона. А благодаря новому пространству «Аллея фестивалей» гости смогут узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из самых разных регионов.

Председателем творческого жюри конкурса станет известный автор-исполнитель, обладатель национальной общественной премии в области авторской песни «Благодарность» Вадим Егоров. Югорские зрители могут присоединится к просмотру спектакля «Райские яблоки», посвященному 85-летию Владимира Высоцкого, концерту «Атланты держат небо», посвященному 90-летнему юбилею Александра Городницкого и даже кулинарному шоу «Байки из топора».

Традиционный ночной гала-концерт на Гитаре состоится в ночь с 1 на 2 июля. Всего будут доступны 14 концертных площадок. Кроме развлекательной программы для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, а для автотранспорта доступна парковка. Ожидается насыщенная спортивная программа – традиционный футбольный матч, гонки на байдарках, соревнования на сапах, туристское ориентирование и многое другое.

Прием заявок на онлайн-прослушивание в 1 туре принимаются с 1 июня по 20 июня 2023 на сайте.