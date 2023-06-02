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НовостиОбщество2 июня 2023 11:03

Власти Югры запретили использовать беспилотники во время массовых мероприятий

Решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
Виктория Терина
Власти Югры запретили использовать беспилотники во время массовых мероприятий

Власти Югры запретили использовать беспилотники во время массовых мероприятий

Фото: Юлия Кучеренко

Власти Югры приняли решение запретить использование беспилотных воздушных судов, беспилотных авиационных систем в Югре в период во время мероприятий с массовым участием граждан. Распоряжение о запрете опубликовали на едином официальном сайте государственных органов ХМАО - Югры.

Решение было принято с учетом мнения регионального оперативного штаба при Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионе. Исключением станет лишь использование беспилотников подведомственными правительству ведомствами. Но и в этом случае запуск дрона необходимо согласовывать с Министерства внутренних дел РФ.

- Физическим лицам, организациям всех форм собственности обеспечить соблюдение требований регистрации, идентификации, разрешительного и уведомительного порядка использования воздушного пространства беспилотными воздушными судами, а также иных требований, предусмотренных законодательством РФ - говорится в документе.

Напомним, «Комсомольская правда» писала о том, что утром в Калужской области взорвался беспилотник.