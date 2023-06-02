В Сургутском районе зацвели краснокнижные растения

Фото: Екатерина Рябова

В урочище «Барсова гора», расположенном в Сургутском районе ХМАО, зацвели краснокнижные растения. Фотографии редких растений, сделанные старшим научным сотрудником центра Екатериной Рябовой.

Фото: Екатерина Рябова

- Медуница мягенькая и Прострел желтеющий начали цвести в мае. На территории центра растут 22 вида редких сосудистых растений. Они внесены в Красную книгу ХМАО и Тюменской области - говорится в публикации.

Кроме перечисленных растений в урочище есть редкие виды мхов и лишайников, и даже древние растения, которые пережили ледниковый период. Вплоть до настоящего времени на территории урочища произрастают более 50 редких видов растений.