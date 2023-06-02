В Югре число заболевших коронавирусом выросло на 26 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период выявлено 269 978 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 26 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 6;

Ханты-Мансийске – 6; Нефтеюганске – 2; Нягани – 2; Сургутском районе – 1; Урае – 1; Нефтеюганском районе – 2; Когалыме – 2; Югорске – 2; Радужном – 1; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 26 случаях. За сутки на COVID обследовано 958 человек, всего прошли обследование 3 795 081.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились 267 053 югорчанина.