В Нижневартовске появился катер для предотвращения ЧС и патрулирования акватории реки Оби

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовские спасатели спустили в акваторию реки Оби дежурный катер КС-102-02 «Лина», сообщили в администрации Нижневартовска.

Судно необходимо для патрулирования акватории реки Оби и прилегающих к ней проток в зоне ответственности аварийно-спасательной службы. Это необходимо для предотвращения несчастных случаев и ЧС на воде, обеспечения безопасности и предупреждения гибели и травматизма людей на воде либо рядом с водоемами. Кроме того, оно поможет в поиске и спасении людей на воде.

- Оно будет служить для передислокации подразделений Нижневартовского местного пожарно-спасательного гарнизона и других служб для тушения возможных пожаров на острове Чехлоней и оказания помощи пострадавшим - говорится в сообщении администрации.

Патрулирование акватории реки Оби в границах Нижневартовска будет проводится как днем, так и ночью в течение всего лета.