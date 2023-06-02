В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по смешанному боевому единоборству

Фото: Союз MMA России

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА). В его открытии принял участие президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. На открытии он обозначил значимость развитие данного вида спорта.

- Чемпионат России - одно из главных событий для спортсменов. Каждый раз я с большим удовольствием наблюдаю, как растут наши бойцы, как проявляются их спортивные таланты, как они смело идут к своей цели. Надеюсь, что популярность смешанного боевого единоборства будет привлекать молодёжь в спортивные залы, а наши тренеры и спортивные федерации будут помогать развиваться каждому старательному ученику, привозить их на отборочные соревнования и радоваться вместе с ними победам на чемпионатах страны - отметил Фёдор Емельяненко.

В чемпионате России, который проходит с 1 по 3 июня, принимают участие 170 бойцов в десяти весовых категориях. Югру представляют члены сборной округа. На соревнованиях представят и второй состав сборной региона, в их числе мастера спорта России. Кроме того, в рамках турнира состоятся неофициальные всероссийские соревнования среди женщин, где выявят лучших в семи весовых категориях.