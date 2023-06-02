В Югре женщина на иномарке погибла в ДТП, совершая обгон на трассе

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 - получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Так, нарушение правил обгона обернулось страшной аварией. Это случилось на 555 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района. По данным ГИБДД, 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia» при обгоне в месте, где это не запрещено ПДД, не убедилась в безопасности своего перестроения и столкнулась сразу с двумя автомобилями - «Nissan» и «Volvo». В результате ДТП виновница аварии погибла, а водитель «Nissan» и 11-летний пассажир «Кia» получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 68 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.