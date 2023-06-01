Тренер по плаванию в Нижневартовске, из-за которого чуть не утонул подросток, предстанет перед судом

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Тренер по плаванию в Нижневартовске, из-за которого чуть не утонул ребенок, предстанет перед судом. Следком Югры завершил расследование уголовного дела. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 14 ноября прошлого года 14-летний воспитанник во время занятия плаванием потерял сознание и погрузился под воду, где находился, оставаясь незамеченным тренером, не менее 2 минут. Из-за того, что ребенок находился без сознания под водой возникло угрожающее жизни состояние, его реанимировали медики. По заключению судебно-медицинской экспертизы здоровью подростка причинен тяжкий вред. После случившегося ребенок находился в коме, но медикам удалось вывести его из этого состояния.

В момент происшествия тренер сидела за столом инструктора, но отвлеклась от наблюдения за подростками. По уголовному делу собраны доказательства, материалы дела переданы в суд.