В Югре за сутки зарегистрировано 33 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 33 преступления, по горячим следам раскрыто 20. По информации УМВД России по ХМАО, в Лангепасе, находясь в квартире дома по улице Комсомольская украла сотовый телефон, стоимостью 20 тысяч рублей. Ранее подозреваемая была судима и теперь ей грозит новый срок.

В Нижневартовске за браконьерство задержали 40-летнего мужчину в районе лодочной станции ГСЛК «Водник 1». С помощью металлической моторной лодки и две сети, нарушитель выловил 65 особей Карася в районе Ермаковской переправы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще одно преступление раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступлениях. Сотрудники уголовного розыска Сургута нашли подозреваемого в краже из гаражно–строительного кооператива по улице Заячий остров. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, который сломал замок, проник в гараж в ГСК «Сибиряк-96» и похитил лодочный мотор «Ханкай» стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Нарушитель находится под арестом, ранее мужчина был судим за подобное преступление.