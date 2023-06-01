В Югре подросток на велосипеде пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки на дорогах Югры произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Так, по данным окружной Госавтоинспекции в Когалыме во дворе дома сбили 12-летнего школьника на велосипеде. Вторым участником аварии стал 25-летний водитель «Ford», который выезжая из жилой зоны, не убедился в безопасности маневра и наехал на подростка, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки в Югре задержано 20 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 79 водителей и 67 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, а особенно при движении в жилых зонах и дворах.