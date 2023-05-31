Врачи Югры спасли ногу пациенту, который получил тяжелейшую травму на стойбище

Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Врачи трёх клиник Югры спасали ногу пациенту, который за полтора месяца перенес 8 операций. В пресс-службе Сургутской травмбольницы рассказали историю 36-летнего Ефима. Мужчина получил тяжелейшую травму на стойбище при распиливании дров. Ему на ногу упало бревно и удар пришёлся на область коленного сустава.

- Открытый многооскольчатый перелом, полностью разрушенный сустав и обширная глубокая рана – с такими повреждениями в ближайшей больнице мужчине могли оказать только первую помощь и организовать транспортировку в нашу специализированную клинику. Приняв пациента, дежурная бригада врачей Сургутской травмбольницы грамотно расставила приоритеты, определив первостепенную задачу. В срочном порядке были вызваны сосудистые хирурги СОКБ - рассказали в пресс-службе.

Из-за сложного перелома и серьезного повреждения мягких тканей мужчину лечили с помощью различных передовых методик в ходе каждой операции. На одном из этапов понадобился богатый опыт и современное оборудование специалистов Ожогового центра.

-Оказалось, что у пациента повреждена подколенная артерия и нижняя часть ноги с момента получения травмы не кровоснабжается. По специальной шкале, которой мы пользуемся для оценки повреждений и прогнозов по ампутации, набиралось максимальное количество баллов. Внешний вид конечности тоже не внушал оптимизма, она была уже практически не жизнеспособной. Тем не менее, делали всё, что могли. Совместно с приглашёнными сосудистыми хирургами выполнили экстренную операцию по протезированию питающего ногу магистрального сосуда и по первичной установке аппарата внешней фиксации. Если бы эта попытка не увенчалась успехом, пациент потерял бы конечность примерно до середины бедра. Но наша слабая надежда оправдалась. Отсутствовавший более семи часов кровоток восстановился, а значит, появился смысл в дальнейшем лечении, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1, лечащий врач Сергей Глиняный.

Ефима должны выписать в конце недели. Пока ему нельзя нагружать сустав, но можно передвигаться на костылях. Через два месяца мужчине вновь нужно посетить травмбольницу для консультации лечащего врача.