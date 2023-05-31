В Нягани скончалась ветеран Великой Отечественной войны, прожившая 100 лет

Фото: страница главы Нягани в соцсети

В Нягани умерла ветеран, прожившая 100 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Иван Ямашев.

- На 101 году жизни от нас ушла Мария Дмитриевна Будучева - ветеран Великой Отечественной войны. Не раз бывал в гостях у ветерана и каждый миг общения мне очень дорог. Выражаю соболезнования семье и близким - говорится в сообщении Ямашева.

Марию Дмитриевну призвали на фронт в 1943 году, когда ей едва исполнилось двадцать лет. Изначально ее призвали как повара, но на войне нужны были связисты. После трехмесячного обучения Мария стала связисткой. И с мая сорок третьего уже принимала участие в боях на Ленинградском фронте в составе 121 гаубично-артиллерийского дивизиона. Мария боролась за освобождение Ленинграда, Риги, других больших и малых городов и дошла до Германии.

Как отметил Иван Ямашев в Нягань она переехала в 2000 году к дочери Галине Алексеевне. Она вырастила трех внуков, но в последние годы она была прикована к постели.