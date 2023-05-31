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НовостиОбщество31 мая 2023 18:08

Депутат из Урая пожаловался на скульптуру, которая подсвечена цветами украинского флага

Инцидент прокомментировали в администрации города
Юлия Кучеренко
Фото: телеграм-канал Леонарда Насибуллина

Фото: телеграм-канал Леонарда Насибуллина

Жители Урая возмущены скульптурой, которая находится в Спортивном сквере, а точнее возмущены тем, что она подсвечена цветами флага Украины. Горожане обратились к местному депутату Леонарду Насибуллину, чтобы повлиять на городских чиновников.

- Сегодня мне пожаловались жители города Урай, что скульптурная композиция «Пламя», которая установлена в Спортивном сквере тоже, как и Эйфелева башня, окрасилась в цвета флага Украины. Кстати, монтаж конструкции производили специально приглашенные в Урай специалисты из Англии, так что здесь удивляться нечему - написал Леонард Насибуллин в своем телеграм-канале.

Упоминая Эйфелеву башню, депутат имеет ввиду, что ранее в других странах достопримечательности были окрашены в сине-желтые цвета. Леонард Фанилевич обратился в окружную прокуратуру и администрацию президента РФ для оценки ситуации.

Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ответа прокуратуры на момент публикации не поступило, но инцидент прокомментировали представители местной администрации, пояснив, что стела имитирует огненное пламя и в настоящее время основой световой концепции стелы является патриотическая тематика, а из-за белых ночей цвета искажаются.

- Стела последовательно «превращается» в российский триколор, георгиевскую ленту, флаг Югры. Сейчас в белые ночи синий и зеленый цвета флага Югры кажутся менее насыщенными, чем зимой. Никакого отношения к флагу Украины цветовое решение стелы не имеет, - говорится в сообщении.

Однако жителей города такой ответ не устроил, в комментариях к посту депутата северяне также увидели сине-желтые цвета, а не сине-зеленые.