Депутат из Урая пожаловался на скульптуру, которая подсвечена цветами украинского флага

Фото: телеграм-канал Леонарда Насибуллина

Жители Урая возмущены скульптурой, которая находится в Спортивном сквере, а точнее возмущены тем, что она подсвечена цветами флага Украины. Горожане обратились к местному депутату Леонарду Насибуллину, чтобы повлиять на городских чиновников.

- Сегодня мне пожаловались жители города Урай, что скульптурная композиция «Пламя», которая установлена в Спортивном сквере тоже, как и Эйфелева башня, окрасилась в цвета флага Украины. Кстати, монтаж конструкции производили специально приглашенные в Урай специалисты из Англии, так что здесь удивляться нечему - написал Леонард Насибуллин в своем телеграм-канале.

Упоминая Эйфелеву башню, депутат имеет ввиду, что ранее в других странах достопримечательности были окрашены в сине-желтые цвета. Леонард Фанилевич обратился в окружную прокуратуру и администрацию президента РФ для оценки ситуации.

Фото предоставлено КП

Ответа прокуратуры на момент публикации не поступило, но инцидент прокомментировали представители местной администрации, пояснив, что стела имитирует огненное пламя и в настоящее время основой световой концепции стелы является патриотическая тематика, а из-за белых ночей цвета искажаются.

- Стела последовательно «превращается» в российский триколор, георгиевскую ленту, флаг Югры. Сейчас в белые ночи синий и зеленый цвета флага Югры кажутся менее насыщенными, чем зимой. Никакого отношения к флагу Украины цветовое решение стелы не имеет, - говорится в сообщении.

Однако жителей города такой ответ не устроил, в комментариях к посту депутата северяне также увидели сине-желтые цвета, а не сине-зеленые.