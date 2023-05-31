Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийске 2 июня пройдет субботник вдоль береговой линии Иртыша. Об этом сообщил Городской информационный центр. Мероприятие пройдет в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Принять участие в добром деле может каждый. Главное, желание помочь природе и провести день с пользой. За трудовыми коллективами уже закреплены территории береговой линии. А остальные желающие могут выбрать любой участок для уборки.

Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь, его можно получить по адресу ул. Калинина, 26, кабинет №2 (отдел экологии Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска). Справочную информацию можно получить по телефону: +7 (3467) 32-33-92.