Письмо сургутского школьника спасло двух бойцов в зоне СВО

Фото: официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры

Письмо школьника из Сургута спасло двух бойцов в зоне СВО. Историю про то, как два бойца выжили в бою благодаря письму сургутского школьника рассказал глава города Андрей Филатов.

- В момент, когда уже казалось, что выбраться не получится, один из солдат решил перечитать полученное из Сургута письмо. Слова, написанные учеником 4-го класса школы №45, придали сил и надежды на спасение. Помогли принять верное решение и действовать правильно - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео от одного из защитников. Выйдя из того боя, он вернулся в отпуск домой и обратился в администрацию Сургута, чтобы разыскать юного автора, и поблагодарить его. Вчера просьбу бойца выполнили и школьник получил подарок от солдата.

- Дорогие ребята, продолжайте писать нашим защитникам. Этот случай – яркое подтверждение значимости ваших писем на фронт - говорит глава Сургута.