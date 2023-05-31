Югорчанка лишилась 700 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенников

Фото: Татьяна Коркина

Лжеброкеры обманули югорчанку на 700 тысяч рублей. Пострадавшей стала 41-летняя жительница Когалыма. Женщина рассказала полицейским, что инвестировала средства в брокерский проект, желая улучшить свое материальное положение, но потеряла деньги.

Началось все с рекламы инвестиционной компании, которую северянка увидела в интернете. Перейдя по ссылке женщина заполнила анкету и через какое-то время с ней связался сотрудник фирмы, представившийся финансовым аналитиком. Он представил фотографии лицензий компании и соглашение о брокерском обслуживании. За регистрацию женщина заплатила 10 тысяч рублей, а сделала первый взнос в размере 100 тысяч рублей. Всего по указанию настойчивого брокера женщина перевела на свой брокерский счет 434 тысячи рублей. При выводе денег с платформы, ей снова предложили заплатить, но уже за акт легализации средств. Тогда северянка поняла, что ее обманули и решила обратиться за юридической помощью.

Через неизвестный сайт она подала заявку на бесплатную юридическую консультацию. Заплатила 310 тысяч рублей, которые она оформила в кредит. Но, и это не помогло. Как оказалось, помимо прочего необходимо заплатить налог. Северянка снова оказалась обманутой аферистами и обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.