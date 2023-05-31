В Нефтеюганске двух сотрудников в сфере ТЭК подозревают в коррупции Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело против двух работников управления тепло-водоснабжения организации в сфере ТЭК. По информации СУ СК РФ, мужчины подозреваются в коммерческом подкупе. Деньги они получили за беспрепятственное принятие выполненных работ.

Мужчины сговорились между собой и получали взятки от юрлица, заработав на этом. Сумма вознаграждения составила больше 1,5 миллионов рублей. Кроме того одному из мужчин передали автомобиль стоимостью почти 4 миллиона рублей. При получении очередной взятки в сумме 200 тысяч рублей подозреваемые были задержаны.

По уголовному делу продолжается расследование.