В Югре коронавирусом заболел 41 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 269 920 случаев коронавируса. За сутки подтвержден 41 новый случай COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 11; Ханты-Мансийске – 16; Нижневартовке – 4; Нефтеюганске – 1; Мегионе – 2; Югорске – 2; Кондинском районе – 2; Радужном – 1; Березовском районе – 1; Ханты-Мансийске – 1.

На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 41 случае. За сутки на COVID обследовано 909 человек, всего прошли обследование 3 792 856.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 45 человек, за весь период пандемии вылечились 266 940 югорчан.