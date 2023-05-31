В ХМАО участникам специальной военной операции назначены новые выплаты Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО назначены новые выплаты участникам специальной военной операции. Решение принято на очередном заседании правительства региона. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале правительства региона.

- Установить выплаты в размере 150 тысяч рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые 4 месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО - говорится в сообщении.

Если гражданин, заключивший контракт, погиб (признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим) в указанный период, выплату получат члены его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы.