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НовостиОбщество31 мая 2023 6:04

В жилые дома Нижневартовска возвращается горячая вода

Первая волна гидравлических испытаний охватила 174 многоквартирника
Виктория Терина
В жилые дома Нижневартовска возвращается горячая вода

В жилые дома Нижневартовска возвращается горячая вода

Фото: Юлия Кучеренко

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Нижневартовска. Об этом сообщили в городской администрации. Коммунальные службы города продолжают возвращать горячую воду в жилые дома. Всего первая волна гидравлических испытаний охватила 174 многоквартирника.

- По состоянию на 31 мая, жильцы 106 домов уже имеют возможность принять горячую ванну. По остальным адресам ведутся необходимые работы специалистами Управления теплоснабжения и управляющих компаний - сообщили в администрации.

На сайте органов местного самоуправления Нижневартовска можно посмотреть интерактивную карту, по которой видно график отключения горячей воды.