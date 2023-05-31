В жилые дома Нижневартовска возвращается горячая вода Фото: Юлия Кучеренко

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Нижневартовска. Об этом сообщили в городской администрации. Коммунальные службы города продолжают возвращать горячую воду в жилые дома. Всего первая волна гидравлических испытаний охватила 174 многоквартирника.

- По состоянию на 31 мая, жильцы 106 домов уже имеют возможность принять горячую ванну. По остальным адресам ведутся необходимые работы специалистами Управления теплоснабжения и управляющих компаний - сообщили в администрации.

На сайте органов местного самоуправления Нижневартовска можно посмотреть интерактивную карту, по которой видно график отключения горячей воды.