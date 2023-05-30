В Югре 30 мая 2023 года всего 8 человек заразились коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 269 879 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 новых случаев COVID-19 в 5 муниципалитетах за сутки, а именно: в Сургуте – 4; Нефтеюганске – 1; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 1.

На момент выявления у 8 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 8 случаях. За сутки на COVID обследовано 550 человек, всего прошли обследование 3 791 776. За весь период от COVID в ХМАО умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 49 человек, за весь период пандемии вылечились 266 895 югорчан.

По последним данным статистики оперативного штаба на 30 мая 2023 в России, всего подтверждено 22 915 494 случаев COVID-19, из них полностью выздоровели - 22 343 928 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 398 893.