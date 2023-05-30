Фото: администрация Сургута/телеграм-канал правительства ХМАО

Врачи в Югре впервые установили протез сердца ребенку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального правительства.

- Хирурги окружного кардиологического диспансера из Сургута провели уникальную операцию ребенку с пороком Тетрада Фалло - говорится в сообщении.

Пациенткой стала 11-летняя югорчанка, которая родилась с этой патологией и уже перенесла две операции. Врачи старались, каждый раз борясь за жизнь юной пациентки, но болезнь не отступила и у девочки началось сужение имплантированного клапана легочной артерии, а также снизилась насосная функция правого желудочка сердца.

В короткие сроки для пациентки заказали протез — фрагмент сердца донора, после чего медики смогли провести операцию. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.