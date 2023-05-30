В Югре 30 мая прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 30 мая ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза, но в восточной части региона осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 °С, местами +4, +9 °С, днем потеплеет до +21, +26 °С, а местами лишь до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +15, +17 °С, а днем +23,+25 °С.

Более подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.