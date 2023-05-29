Жителю Нефтеюганска грозит пожизненный срок за контрабанду наркотиков

Фото: Уральское таможенное управление

Тюменской таможенники задержали посылку с запрещенными веществами из Европы, получателем которой оказался 30-летний житель Нефтеюганска. Мужчину задержали оперативниками на выходе с почтового отделения. Таким образом была

- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре совместно с коллегами из оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни при поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали жителя Нефтеюганска, подозреваемого в контрабанде наркотических средств - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Югорчанин заказал из Чехии наркотики, доставка которых проводилась через почту, в посылке запрещенные вещества были упакованы в пачки с маркировкой «Зеленый чай» При вскрытии посылки таможенники увидели 8 таких пачек. Общий вес наркотиков составил 844 грамма. Получив заказ, мужчина собиралась продать наркотики, но не смог довести свой умысел до конца. Против него возбуждено 5 уголовных дел за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и контрабанду наркотиков. До суда житель Нефтеюганска будет находиться под стражей.

- Незаконное перемещение через государственную границу РФ (таможенную границу ЕАЭС) наркотиков, психотропных веществ (в том числе в виде лекарств или биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 УК РФ («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет - говорится в информации Уральского таможенного управления.