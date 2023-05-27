В Югре 27 мая воздух прогреется до +28 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 27 мая, ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине +12, +17 С, по восточной половине +6… +11 С, в Нижневартовском районе 0, +5 С, днем +23, +28 С, местами +17, +22 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13… +15 С, днем +20… +22 С.