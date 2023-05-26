Воздух в Югре проверили на наличие вредных веществ из-за пожара на мусорном полигоне

Фото: скриншот из видео/соцсети

Жители ХМАО стали свидетелями крупного пожара на мусорном полигоне и забеспокоились о том, что из-за этого серьезно пострадает состояние воздуха. Крупный пожар на мусорном полигоне произошел в поселке Пойковском Нефтеюганского района. Видео инцидента засняли очевидцы.

Жителей поспешили успокоить в окружном Роспотребнадзоре, сообщив, что в связи с возникшим пожаром на полигоне ТБО был проведен лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе.

- Проведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны полигона и на сопредельных территориях. На границе территорий населенных пунктов: г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с. Лемпино и на территории КУ «Лемпинский наркологический реабилитационный центр» превышения предельно-допустимых концентраций по сернистому ангидриду, сероводороду, оксиду углерода, взвешенным веществам фракции 2,5 не установлено - говорится в сообщении Роспотребнадзора.