В Нижневартовске задержали двоих мужчин с наркотиками

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД задержали двоих мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД задержали двоих мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

- На автодороге направлением «Нижневартовск-Радужный» сотрудники ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску задержали двоих мужчин с наркотическим веществом. Ими оказались 29 и 34-летние жители Нижневартовска и Радужного - сообщает пресс-служба.

В первом случае у одного и пассажиров обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, массой около 1,5 грамма. А в его телефоне хранилась фотография с координатами местонахождения тайника-закладки. Второго мужчину на том же месте полицейские задержали на следующий день. У него в кармане куртки обнаружен сверток с неизвестным веществом, массой около 1 грамма.

Экспертиза показала, что изъятое является сильнодействующим наркотическим средством синтетического происхождения. Полицейские мужчины рассказали, что наркотические вещества приобретали через сеть Интернет для собственного потребления.

Возбуждены уголовные дела. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.