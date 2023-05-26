Фото: администрация Сургута

Выпускники Сургута посадили яблоневую аллею. 20 саженцев высадили вдоль сквера на проспекте Мира рядом со Свято-Троицким кафедральным собором. Об этом сообщили в администрации города, добавив, что в озеленение города участвовали 68 одиннадцатиклассников.

- У ребят, которые отличились значительными успехами в учебе, победами на олимпиадах, теперь есть еще один повод для гордости: у каждого из них и у школы, которую они представляют, есть свое деревце. Это символ роста, развития и плодотворной дальнейшей работы - отметили в администрации Сургута.

Кстати, такая традиция по высадке деревьев продолжается с 2000 года и приурочена к акциям «Аллея выпускников», «Спасти и сохранить», «Сад памяти», а также «Аллея героев». За это время больше 520 деревьев появились в сквере «Молодежный», аллее «Прогимназии», парке около школы № 31, рядом с детским садом № 31 «Снегирек» и многих других местах города.