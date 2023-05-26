Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

На площади у Дворца искусств и на Комсомольском бульваре в Нижневартовске запустили фонтаны. Как отметили в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска, за их подготовку и запуск отвечают специалисты предприятия ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Перед стартом фонтана на площади, демонтировали деревянные укрытия, которые использовали для защиты конструкций зимой. Провели ревизию оборудования, очистили трубопроводы, проверили работоспособность насосов, электрооборудования и системы освещения. А у фонтана на Комсомольском бульваре установили насосы, которые убирали на хранение зимой.

- На прошедшей неделе провели технический запуск фонтана на территории Дворца искусств, установили необходимые светодиодные элементы. Также провели обслуживание фонтана на Комсомольском бульваре. Конструкции незначительно отличаются – на бульваре фонтан запускается и выключается в автоматическом режиме. У Дворца искусств фонтаном управляет оператор. Конструкции надежные и довольно просты в управлении, – рассказал руководитель РКС-Нижневартовск Максим Коротаев.