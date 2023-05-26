Семье вартовчанина, погибшего в ходе СВО, передан Орден Мужества

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Семье вартовчанина Олега Савельева, героически погибшего в ходе специальной военной операции, передан Орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

- Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга рядовой Савельев Олег Викторович награжден Орденом Мужества (посмертно) - говорится в сообщении.

Олег Савельев родился в Казахстане. В 1991-1992 годах служил в армии, а в 1993 году переехал в Нижневартовск и более 9 лет проработал водителем в «Нижневартовском управлении магистральных нефтепроводов». Мужчина погиб 17 сентября 2022 года в городе Лиман Донецкой Народной Республики. Проявив мужество, он отдал жизнь в борьбе с нацизмом во имя безопасности Отчизны.

- Мы всегда будем помнить ту работу, которую они выполнили. Отдали самое дорогое – свою жизнь. Сегодня я передаю сыну государственную награду отца. Гордимся подвигом вартовчанина Олега Савельева. Вечная память герою, – отметил врио военного комиссара города Нижневартовска и Нижневартовского района Антон Сергеев, передав Орден Мужества сыну Артему Савельеву.

Память погибшего героя почтили минутой молчания его родные и коллеги, а также представители администрации и Думы Нижневартовска.