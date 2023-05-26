В Югре 26 мая тушат один ландшафтный и шесть лесных пожаров

Фото предоставлено КП

На утро 26 мая в Югре проводятся работы по тушению: 1 ландшафтного пожара на площади 590 га в Сургутском районе и 6 лесных пожаров на площади 97,4 га в Кондинском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры, угрозы населенным пунктам и объектам экономики зарегистрированные пожару не несут. Все пожары находятся в авиационной зоне. К их тушению привлечены 98 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и спецтехника.

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 6 ландшафтных пожаров на площади 1140 га в Нижневартовском, Белоярском и Октябрьском районах, а также 5 лесных пожаров на площади 250,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском и Советском районах.

Сегодня в ХМАО прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности, но в Кондинском районе сохраняется сложная ситуация и 5 класс пожарной опасности. Мониторинг югорских лесов проводится в постоянном режиме. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 50 лесных пожаров на площади 1156,48 га и 103 ландшафтных на площади 13 373,6 га.