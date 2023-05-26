День славянской письменности в Сургуте отметили концертом, который посетили больше 600 человек

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургутской филармонии прошел торжественный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие посетили больше 600 сургутян. Об этом накануне сообщила администрация города.

На сцене выступили Симфонический оркестр, хоровая капелла «Светилен», солисты Сургутской филармонии и учащиеся детских школ искусств города. Зрители услышали духовные песнопения, а также произведения русских и отечественных композиторов, посвященные учителям, Отечеству, Дню Победы и землякам, участвующим в специальной военной операции.

Отметим, что в России День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается, как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.