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НовостиОбщество26 мая 2023 4:08

День славянской письменности в Сургуте отметили концертом, который посетили больше 600 человек

Зрители услышали духовные песнопения, а также произведения русских и отечественных композиторов
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

В Сургутской филармонии прошел торжественный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие посетили больше 600 сургутян. Об этом накануне сообщила администрация города.

На сцене выступили Симфонический оркестр, хоровая капелла «Светилен», солисты Сургутской филармонии и учащиеся детских школ искусств города. Зрители услышали духовные песнопения, а также произведения русских и отечественных композиторов, посвященные учителям, Отечеству, Дню Победы и землякам, участвующим в специальной военной операции.

Отметим, что в России День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается, как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.