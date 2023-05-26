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НовостиОбщество26 мая 2023 2:55

В Югре 26 мая будет жарко и без осадков

В отдельных районах порывы ветра достигнут 14 м/с
Виктория Терина
В Югре 26 мая будет жарко и без осадков

В Югре 26 мая будет жарко и без осадков

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 26 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами по западной половине +12, +17 °С, а по восточной половине -2, +3 °С. Днем средняя температура воздуха составит +20...+25 градусов, местами по западной половине потеплеет до +28, +33 °С, а по восточной половине округа будет +13,+18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +7,+9 °С, днем +22, +24 °С.

Более подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре